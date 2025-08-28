Blick ins Fotoalbum

Wacker-Antreiber Sy lebt seinen Traum vom Profifußball: „Meine Eltern waren dagegen“

Von Avenir Foot in Senegal zum FC Wacker ins Tivoli: Mouhamed Sy lebt seinen Traum vom Profifußball.
© Sy, gepa
Michael Pipal

Von Michael Pipal