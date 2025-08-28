Ski-Ass lüftet nach schwerer Verletzung Baby-Geheimnis: „War ein bisschen beschäftigt“

In der Saison 23/24 startete Guglielmo Bosca im Ski-Weltcup so richtig durch. Im Super-G raste der Italiener mehrmals in die Top Ten, in Garmisch-Partenkirchen fuhr er als Zweiter sogar auf das Podest.

Doch bevor der 32-Jährige seine beste Saison bestätigen konnte, schlug der Verletzungsteufel auf der legendären „Birds of Prey“ zu. Beim Abfahrtstraining für den Speed-Auftakt in Beaver Creek im vergangenen Dezember zog sich Bosca einen komplizierten Bruch im rechten Wadenbein zu.

Jetzt meldete sich der Speed-Spezialist auf Instagram nicht nur mit Bildern zurück, die zeigen wie er an seinem Comeback arbeitet, sondern überrascht auch mit Baby-Bildern. Der Routinier ist zum ersten Mal Vater geworden. „Ich war ein paar Monate verschwunden. Ich war nämlich ein wenig beschäftigt“, schrieb er zu seinem Posting.