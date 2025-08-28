Tiroler ÖVP begeht 80er
Landeshauptmann mit Ansage: „Keine Veränderungen im ÖVP-Regierungsteam“
Anton Mattle (l.) und Landesgeschäftsführer Florian Klotz wollen keinen Zwischenwahlkampf führen, aber den 80er der Tiroler ÖVP gebührend feiern.
Heute feiert die Tiroler Volkspartei ihren 80. Geburtstag. Der Blick ist jedoch schon nach vorne zu den Landtagswahlen 2027 gerichtet. Innsbruck bleibt ein Wermutstropfen. Ob die ÖVP 2030 dort wieder eigenständig kandidiert, wird vor der Kommunalwahl entschieden.