Unfall am Vormittag
Motorradlenker kollidierte bei Silz mit Pferd: Mensch und Tier verletzt
Ein Motorradlenker wurde am Donnerstagvormittag bei einem Unfall auf der Kühtaistraße verletzt. Der Mann war in einer Gruppe mit acht weiteren Motorradfahrern von Oetz in Richtung Kühtai unterwegs. Als sie durch das Weidegebiet fuhren, stieß der 45-Jährige mit einem Pferd zusammen. Der Mann stürzte. Er wurde unbestimmten Grades verletzt.
Er wurde mit dem Notarzthubschrauber „Martin 2“ nach Innsbruck geflogen und in die Klinik eingeliefert. Das Pferd wurde laut Polizei unbestimmten Grades verletzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Im Einsatz standen neben dem Hubschrauber auch die Rettung und die Polizei. (TT.com)