Motrorradlenker kollidierte bei Silz mit Pferd: Mann wurde ins Spital geflogen

Ein Motorradlenker wurde am Donnerstagvormittag bei einem Unfall auf der Kühtaistraße verletzt. Er ist laut ersten Informationen gegen ein Pferd geprallt. Der Mann erlitt laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades.

Er wurde mit dem Notarzthubschrauber „Martin 2“ nach Zams geflogen und in das Krankenhaus eingeliefert, teilte die Leitstelle Tirol auf Nachfrage mit. Weitere Details zum Unfall waren vorerst nicht bekannt. Im Einsatz standen neben dem Hubschrauber auch die Rettung und die Polizei. (TT.com)