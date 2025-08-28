Motorradlenker kollidierte bei Silz mit Pferd: Mensch und Tier verletzt

Ein Motorradlenker wurde am Donnerstagvormittag bei einem Unfall auf der Kühtaistraße verletzt. Der Mann war in einer Gruppe mit acht weiteren Motorradfahrern von Oetz in Richtung Kühtai unterwegs. Als sie durch das Weidegebiet fuhren, stieß der 45-Jährige mit einem Pferd zusammen. Der Mann stürzte. Er wurde unbestimmten Grades verletzt.