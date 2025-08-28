Fälle bereits verjährt
Mit fremdem Sperma Kinder gezeugt? Kein Verfahren gegen Mediziner
Mit dem Samen einer fremden Person soll ein Arzt eine Frau künstlich befruchtet haben, ohne dass sie und ihr Ehemann davon wussten.
© APA/dpa/Kalaene
Ein Arzt soll einer Frau ohne ihr Wissen Fremdsamen injiziert haben, wodurch drei Kinder gezeugt wurden. Nicht nur das Ehepaar, auch der leibliche Vater soll nichts von der Verwendung seines Samens gewusst haben. Von einem Ermittlungsverfahren gegen den Arzt wird nun aber abgesehen.