Eine Woche nach Prozess in Innsbruck: Jimi Blue Ochsenknecht darf Österreich wieder verlassen

Der deutsche Schauspieler hat seinen Reisepass und die 15.000 Euro Kaution wieder zurückerhalten. Ochsenknecht wurde vergangenen Freitag am Landesgericht Innsbruck eine Geldbuße auferlegt. Zu einer Verurteilung kam es nicht.

Der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht darf Österreich wieder verlassen. Eine Woche nach Ende seines Prozesses um eine unbezahlte Hotelrechnung wurden alle Auflagen aufgehoben, wie ein Sprecher des Landgerichts Innsbruck sagte.

Der 33-Jährige habe seinen Reisepass sowie die zwischenzeitlich hinterlegte Kaution von 15.000 Euro zurückerhalten.

18.000 Euro Geldbuße

Ochsenknecht war wegen schweren Betrugs angeklagt. Der Reality-TV-Darsteller war vergangene Woche vom Gericht aber nicht verurteilt worden. Das Verfahren wurde gegen eine Geldbuße von 18.000 Euro beigelegt.

Der Schauspieler hatte bei der Feier zu seinem 30. Geburtstag in einem Hotel in Kirchberg eine Rechnung von 14.000 Euro nicht beglichen. Erst nach jahrelangem Tauziehen, seiner Festnahme am Hamburger Flughafen und der U-Haft in Innsbruck wurde die Rechnung bezahlt. (dpa)