„Kündigungswelle“ geht weiter: Weitere Tatort-Kommissarin hört auf

Nachdem Anfang der Woche bereits Stefanie Reinsperger bekanntgegeben hatte, bei der Kult-Krimiserie aufzuhören, steht nun auch fest, wann der letzte Fall einer weiteren Kommissarin ausgestrahlt wird.

Berlin – Nach gut drei Jahren ist wieder Schluss. Corinna Harfouch wird voraussichtlich im kommenden Frühjahr zum letzten Mal im Berliner Tatort zu sehen sein. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) gab jetzt Details zum Ausstieg bekannt. Demnach wird die letzte Folge mit Harfouch als Kriminalhauptkommissarin Susanne Bonard den Arbeitstitel „Gefahrengebiet“ haben und sich um den Tod eines Obdachlosen drehen, sagte eine Sprecherin auf Anfrage des Magazins Hörzu.

Dass die 70-jährige Harfouch den Berliner „Tatort“ in absehbarer Zeit verlassen wird, ist schon länger bekannt. Sie drehe nur sechs Folgen und höre dann wieder auf, hatte die Schauspielerin im vergangenen Jahr der Augsburger Allgemeinen gesagt. „Es wäre ja auch absurd, wenn ich mit 75 immer noch Tatort-Kommissarin wäre und im Rollstuhl die Verbrecher jage.“

Robert Karow soll einen Fall allein ermitteln

Bisher war Harfouch in einer Doppelfolge und zwei weiteren Fällen zu sehen. Es folgen jetzt noch im Herbst 2025 die Episode „Erika Mustermann“ und dann eben 2026 der letzte Fall mit Susanne Bonard.

„Im Anschluss ermittelt Robert Karow eine Folge solo. Sobald es eine Entscheidung über die Nachfolge von Corinna Harfouch gibt, informieren wir darüber“, teilte der RBB auf Anfrage der Deutschen Presseagentur weiter mit. Harfouch war im April 2023 erstmals als Kriminalhauptkommissarin Susanne Bonard aufgetreten.

Die Meldung von Harfouchs Austritt aus der Kult-Krimiserie ist nicht die erste „Kündigung“ diese Woche. Anfang der Woche gab der WDR bekannt, dass Stefanie Reinsperger nach fünf Jahren aus dem Dotrmunder-Tatort ausscheiden wird. (dpa, TT.com)