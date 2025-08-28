🗓️ Unsere Event-Tipps
Karwendelmarsch, Streetfood in Kufstein und Ötztaler Radmarathon: Das ist los in Tirol
Beim Karwendelmarsch rittern Wanderwütige darum, wer am schnellsten die 52 Kilometer durchs Gebirge zurücklegt, in Kufstein locken am Wochenende Speisen aus aller Welt und am Sonntag rollen im Ötztal beim Radmarathon wieder die Zweiräder talein- und auswärts.
© TVB Achensee, Canva, EXPA Pictures
Der August neigt sich dem Ende zu. Aber auch an seinem letzten Wochenende ist in Tirol wieder einiges los. So findet am Samstag etwa der legendäre Karwendelmarsch statt, in Innsbruck wiederum finden das „Alles Gute“- und das „Krapoldi“-Festival jeweils ihren Abschluss. Daneben gibt es noch das European Streetfood Festival in Kufstein und beim 44. Ötztaler Radmarathon am Sonntag jagen sich wieder Bike-Begeisterte über vier Alpenpässe.