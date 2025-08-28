Karwendelmarsch, Streetfood in Kufstein und Ötztaler Radmarathon: Das ist los in Tirol

Der August neigt sich dem Ende zu. Aber auch an seinem letzten Wochenende ist in Tirol wieder einiges los. So findet am Samstag etwa der legendäre Karwendelmarsch statt, in Innsbruck wiederum finden das „Alles Gute“- und das „Krapoldi“-Festival jeweils ihren Abschluss. Daneben gibt es noch das European Streetfood Festival in Kufstein und beim 44. Ötztaler Radmarathon am Sonntag jagen sich wieder Bike-Begeisterte über vier Alpenpässe.