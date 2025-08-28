Künftig wird gestraft
Nächtliche Kurzparkzone startet am 1. September: Aus für Dauerparker in der Rossau
Viele Straßenzüge in der Rossau waren bislang komplett verparkt, oft von Dauerparkern mit bundesdeutschen Kennzeichen. Die nächtliche Kurzparkzone soll nun eine spürbare Erleichterung bringen.
© Michael Domanig
Das Problem mit Dauerparkern im Innsbrucker Gewerbegebiet Rossau – auf Kosten dringend benötigter Parkplätze für Firmen und ihre KundInnen – soll ab Montag der Vergangenheit angehören: Das Mittel dazu ist eine neue nächtliche Kurzparkzone – verbunden mit Kontrollen und Strafen.