Künftig wird gestraft

Nächtliche Kurzparkzone startet am 1. September: Aus für Dauerparker in der Rossau

Viele Straßenzüge in der Rossau waren bislang komplett verparkt, oft von Dauerparkern mit bundesdeutschen Kennzeichen. Die nächtliche Kurzparkzone soll nun eine spürbare Erleichterung bringen.
© Michael Domanig
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Das Problem mit Dauerparkern im Innsbrucker Gewerbegebiet Rossau – auf Kosten dringend benötigter Parkplätze für Firmen und ihre KundInnen – soll ab Montag der Vergangenheit angehören: Das Mittel dazu ist eine neue nächtliche Kurzparkzone – verbunden mit Kontrollen und Strafen.

