Über 10.000 Euro Schaden: Internetbetrüger zockten 62-Jährigen in Innsbruck ab

Innsbruck – Auch in Tirol kommt es immer häufiger zu Fällen von Cybercrime, bei denen Personen teils markante Geldsummen an Betrüger verlieren, in der Hoffnung auf leicht verdientes Geld. Nun ist ein weiterer solcher Fall bekannt geworden.

Wie die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag berichtet, nahm im Zeitraum zwischen dem 22. Juli und dem 22. August ein 62-Jähriger aus Innsbruck Kontakt mit bis dato unbekannten Tätern auf, die ihm über eine Internetanzeige hohe Gewinne versprachen. Daraufhin ließ sich der Mann dazu verleiten, mehrere hundert Euro von seiner Kreditkarte abbuchen zu lassen.