🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Vom Couchpotato zum Sport-Freak: Wie viel Bewegung ist eigentlich noch gesund?
Ein ausreichendes Maß an Bewegung kann die Gesundheit fördern. Aber hier gibt es laut Wissenschaft auch Grenzen.
© iStock
Bewegung hält den Körper gesund und fit, darin ist sich die Wissenschaft einig. Aber wie findet man das richtige Maß, ohne zu übertreiben? Wann wird es zuviel? Und was ist von den empfohlenen 10.000 Schritten täglich zu halten? Sportmedizinerin Anne Hecksteden erklärt im "Gut-zu-wissen"-Podcast, wie das funktionieren kann.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Wie viel Bewegung ist gesund?
📱 Sie möchten „Gut zu wissen“ in Ihrer bevorzugten Podcast-App anhören? Klicken Sie dazu einfach auf „Abonnieren“ in der rechten oberen Ecke im Player.
Im September 2022 wurde die gebürtige Schwäbin Anne Hecksteden von der Leopold-Franzens-Universität und der Medizinischen Universität Innsbruck auf den neuen gemeinsamen Lehrstuhl für Sportmedizin berufen. Die gebürtige Schwäbin hat seit 1995 bis zu ihrem Umzug nach Tirol im Saarland gelebt, Medizin studiert, geforscht und gesportelt. Ein Jahr ihres Medizinstudiums verbrachte sie in Nantes, Frankreich, wo sie auch als Gast des internationalen Salomon World Teams ihre Sportkarriere vorantreiben konnte. In ihrer Disziplin, dem Inline Speedskating, wurde sie mehrfach deutsche Meisterin, bevor sie Familie und Wissenschaft zuliebe den Leistungssport 2004 aufgab.
© Tirol TV
