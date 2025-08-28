Vollendung in Rekordzeit

170 Meter lang: Murendamm über Ehrwald steht vor der Fertigstellung

Binnen weniger Wochen wurde ein gewaltiger Damm oberhalb der Bergstation des Gamskarliftes errichtet.
© Alexander Paschinger
Alexander Paschinger

Von Alexander Paschinger

Nach etwas mehr als einem Monat ist ein 170 Meter langer Schutzbau fast fertig. In einer Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Ehrwald – Es ist ein großes Schuttangebot, das durch starke Niederschläge mobilisiert wird, heißt es aus der Landesgeologie: Am 19. Juli waren aus einem Kar unterhalb des Wettersteins gut 40.000 m³ Geröll über die Skipiste und knapp an der Gamsalm vorbei gerumpelt. Der Ehrwalder Bürgermeister Markus Köck beriet sich sofort mit der „Wildbach“ und Geologen.

Seit damals wird wegen „Gefahr im Verzug“ ein 170 Meter langer Damm gebaut. „Der sollte kommende Woche fertig werden“, sagt der Ehrwalder Erdbeweger Alfred Neuberger. Und damit sollte die Gefahr entlang der Piste und für die Gamsalm auch gebannt sein.

