ÖGB Unterland: Bernhard Reiter übernimmt Bezirk Schwaz

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) im Tiroler Unterland bekommt Verstärkung: Bernhard Reiter übernimmt ab sofort den Bezirk Schwaz. Der ehemalige Tyrolit-Betriebsrat folgt auf Hansjörg Hanser, der nach 23 Jahren in den Ruhestand geht.

Schwaz - Bernhard Reiter ist kein Neuling beim ÖGB. Seit Jahresbeginn arbeitet er bereits als Regionalsekretär für Innsbruck und Umgebung. Mit Schwaz erweitert er nun sein Aufgabengebiet. "Ich freue mich, mit Bernhard Reiter einen erfahrenen Gewerkschafter für diese Aufgabe gewonnen zu haben", sagt ÖGB-Landesgeschäftsführer Benjamin Praxmarer.

Der neue Regionalsekretär bringt praktische Erfahrung mit: Von 2018 bis 2023 war Reiter im Betriebsratsgremium von Tyrolit tätig, zuletzt als stellvertretender Vorsitzender. Diese Erfahrung will er nun für seine neue Aufgabe nutzen: "Wichtig ist mir die Zusammenarbeit mit den Betriebsräten, Personalvertretungen und Funktionär:innen vor Ort. Ich weiß, wie viel Arbeit in dieses ehrenamtliche Engagement fließt. Dafür haben sie bestmögliche Unterstützung verdient – die möchte ich ihnen mit meinem Einsatz bieten."

Gemeinsam mit Robert Wehr, der seinen Arbeitsschwerpunkt im Bezirk Kufstein hat, bildet Reiter nun das ÖGB-Team im Tiroler Unterland. Neben seinem Büro in Innsbruck wird er auch im ÖGB Regionalsekretariat Schwaz erreichbar sein.