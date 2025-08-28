Entdeckungsreise im "Wald der Zukunft": Kostenlose Führung im Schwazer Silberwald

Am 6. September laden die Österreichischen Bundesforste zu einer kostenlosen Waldführung in Schwaz ein. Im Rahmen ihres 100-jährigen Jubiläums bieten die Bundesforste landesweit Einblicke in den "Wald der Zukunft" und zeigen, wie sich der Klimawandel auf unsere Wälder auswirkt.

Schwaz - Die dreistündige Tour führt durch den "Pflanzgarten" der ehemaligen Forstverwaltung Schwaz, ein beliebtes Naherholungsgebiet. Teilnehmer erhalten spannende Einblicke in die Geschichte des Silberwalds und erfahren, wie der Wald früher für den Bergbau genutzt wurde. Experten der Bundesforste erläutern zudem die heutige Bedeutung des Waldes für Erholung und Klimaschutz.

Die Veranstaltung ist Teil einer österreichweiten Aktion der Bundesforste. Unter dem Motto "In der Zukunft verwurzelt" öffnen Ende August und Anfang September alle Forstbetriebe ihre Tore für interessierte Besucher. Förster und Naturführer geben dabei Einblicke, wie sich der Klimawandel auf die Wälder auswirkt und wie man sie bestmöglich auf die Zukunft vorbereitet.

Eventinfos Datum: 6. September 2025

Ort: "Pflanzgarten" der ehemaligen Forstverwaltung Schwaz

Uhrzeit: 9:00 Uhr

Dauer: ca. 3 Stunden

Kosten: kostenlos

Anmeldung: erforderlich unter www.wald-der-zukunft.at

Die Schwazer Führung bietet eine einzigartige Gelegenheit, mehr über die lokale Waldgeschichte zu erfahren und gleichzeitig einen Blick in die Zukunft der Forstwirtschaft zu werfen. Besonders interessant dürfte der Kontrast zwischen der historischen Nutzung für den Bergbau und der heutigen Rolle als Erholungs- und Klimaschutzwald sein.