In Klinik gebracht
Mit Pkw kollidiert: 15-jährige Mopedlenkerin bei Unfall in Münster verletzt
Eine 15-jährige Mopedlenkerin musste Donnerstagnachmittag verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 16.25 Uhr wollte eine 46-Jährige ihren Pkw in Münster in eine Tiefgarage lenken. Zeitgleich lenkte eine 15-Jährige ein Moped über einen Fußgängerweg auf die Gemeindestraße, von welcher die Tiefgarageneinfahrt abzweigt.
Dabei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Mopedlenkerin sowie deren 15-jährige Beifahrerin stürzten. Die Lenkerin des Mopeds wurde von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus nach Kufstein gebracht. (TT.com)