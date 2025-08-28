Mit Pkw kollidiert: 15-jährige Mopedlenkerin bei Unfall in Münster verletzt

Eine 15-jährige Mopedlenkerin musste Donnerstagnachmittag verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 16.25 Uhr wollte eine 46-Jährige ihren Pkw in Münster in eine Tiefgarage lenken. Zeitgleich lenkte eine 15-Jährige ein Moped über einen Fußgängerweg auf die Gemeindestraße, von welcher die Tiefgarageneinfahrt abzweigt.