Kommentar

Verteilungsk(r)ampf

Peter Nindler

Die Aufgaben müssen nicht nur zwischen Bund und Ländern klar geregelt werden, sondern auch im Land Tirol. Eine gemischte Zuständigkeit und Finanzierung im Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereich ist nicht mehr zeitgemäß.