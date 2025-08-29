Autos prallten zusammen
18-Jähriger geriet in Lienz auf Gegenfahrbahn: Lenker und Beifahrer bei Kollision verletzt
Zwei junge Männer sind am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Lienz verletzt worden. Ein 18-Jähriger fuhr gegen 18 Uhr mit einem Auto auf der Bürgeraustraße in Richtung Einmündung in die B 100. Am Beifahrersitz saß ein 20-Jähriger. Der Lenker geriet auf der regennassen Straße auf die Gegenfahrbahn und das Auto prallte gegen das entgegenkommende Fahrzeug einer 49-jährigen Frau.
Der junge Lenker und sein Beifahrer mussten mit der Rettung ins Krankenhaus Lienz gebracht werden. Der Grad ihrer Verletzungen ist laut Polizei nicht bekannt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß schwer beschädigt. (TT.com)