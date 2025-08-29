18-Jähriger geriet in Lienz auf Gegenfahrbahn: Lenker und Beifahrer bei Kollision verletzt

Zwei junge Männer sind am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Lienz verletzt worden. Ein 18-Jähriger fuhr gegen 18 Uhr mit einem Auto auf der Bürgeraustraße in Richtung Einmündung in die B 100. Am Beifahrersitz saß ein 20-Jähriger. Der Lenker geriet auf der regennassen Straße auf die Gegenfahrbahn und das Auto prallte gegen das entgegenkommende Fahrzeug einer 49-jährigen Frau.