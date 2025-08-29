Fuhr Polizei davon

Rasende Drogenlenkerin ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen gestoppt

Viel zu schnell und unter Drogeneinfluss war am Donnerstag eine Autolenkerin im Zillertal unterwegs – es waren nicht ihre einzigen Vergehen. Auch in Innsbruck wurde ein Drogenlenker gestoppt.

