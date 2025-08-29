Mann in Salzburg angehalten

Bargeld aus Lokal in St. Johann gestohlen: Verdächtiger vor Ausreise an Flughafen gestoppt

Aus einem Lokal in St. Johann wurde in der Nacht auf Donnerstag ein vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen. Laut Polizei dürfte der Verdächtige mit einem widerrechtlich erlangten Schlüssel in die Räumlichkeiten gelangt sein.

Unter Verdacht steht ein 22-Jähriger, der nach der Tat aus Österreich ausreisen wollte: Der Mann wurde am Flughafen Salzburg angehalten. Ein Großteil des gestohlenen Bargelds konnte laut Polizei sichergestellt werden. Der Verdächtige wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)

