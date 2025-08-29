Einblick in die neue Tiroler Sortieranlage: So trennen Hightech-Maschinen Plastik und Metall

Seit der Einführung von Pfand auf Flaschen und Dosen landet pfandfreier Kunststoff- und Metallmüll gemeinsam im Gelben Sack. In Tirols einziger Sortieranlage in Pfaffenhofen werden Milchpackungen, Katzenfutterdosen und andere Abfälle sortiert. Die zuständige EU-Kommissarin Jessika Roswall besuchte das Werk.