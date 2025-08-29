Topspiele im Unterhaus
Kirchbichl-Knipser fehlt im Tirol-Liga-Schlager, Kirchberg möchte Traumstart krönen
Stubai-Stürmer Matthias Mayerhofer (weiß) und Kirchbichl-Angreifer Fabio Kühmaier (grün) halten jeweils bei vier Toren. Im direkten Duell am Samstag fehlt Kühmaier allerdings urlaubsbedingt.
© Falk, SV Kirchbichl
Während im Spitzenspiel der Hypo Tirol Liga die Blicke auf Matthias Mayerhofer und Fabio Kühmaier gerichtet sind, wollen zwei Aufsteiger in der Regionalliga Tirol und der Landesliga Ost weiter für Furore sorgen.