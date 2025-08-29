Steirischer Fahranfänger „testete“ sein neues Auto mit 233 km/h aus: Führerschein weg

Spielberg – Ein steirischer Probeführerscheinbesitzer wollte in der Nacht auf Freitag auf der Murtal Schnellstraße (S36) bei Spielberg in der Steiermark seinen Pkw „austesten“ und raste mit 233 km/h dahin. Dabei fiel er gegen 21.35 Uhr einer Zivilstreife auf, die sofort die Verfolgung aufnahm.