Kufstein ehrt Musiker Günter Pichler mit Ehrenzeichen für Kunst und Kultur

Die Stadtgemeinde Kufstein verlieh am 25. August ihr Ehrenzeichen für Kunst und Kultur an den renommierten Musiker Günter Pichler. Die Auszeichnung fand im Gasthof Stimmersee statt.

Kufstein – Günter Pichler, 1940 in Kufstein geboren, hat eine beeindruckende Karriere als Violinist, Lehrer und Dirigent vorzuweisen. Mit nur 18 Jahren wurde er Konzertmeister der Wiener Symphoniker und mit 21 Jahren berief ihn Herbert von Karajan als Konzertmeister zu den Wiener Philharmonikern. 1969 erhielt er den Mozart-Interpretationspreis für seine künstlerische Reife.

Ein Meilenstein in Pichlers Karriere war die Gründung des Alban Berg Quartetts im Jahr 1970, das er als Primarius bis 2008 leitete. Das Ensemble erlangte Weltruhm und wurde mit zahlreichen internationalen Schallplattenpreisen ausgezeichnet.

Professor in Wien, Köln und Madrid

Neben seiner Tätigkeit als Musiker hat Pichler als Professor in Wien, Köln und Madrid Generationen von Künstlern geprägt. Viele seiner Schüler haben bedeutende Positionen in renommierten Orchestern eingenommen oder eigene Ensembles gegründet.

Für sein Lebenswerk wurde Pichler bereits mehrfach geehrt, unter anderem mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich (1993) und dem Tiroler Landespreis für Kunst (2008). Die Verleihung des Ehrenzeichens für Kunst und Kultur der Stadtgemeinde Kufstein würdigt nun auch seine Verdienste um seine Heimatstadt.