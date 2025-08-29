2454-mal auf 2454 Meter hohem Gipfel: Thaurer erreicht spektakuläre Wegmarke

Hans Hölbling hat am Dienstag eine erstaunliche Wegmarke erreicht: Er hat die 2454 m hohe Rumer Spitze zum 2454. Mal bestiegen. Für den bald 61-jährigen Thaurer hat der mächtige Gipfel nie an Reiz verloren. Im TT-Gespräch erzählt er von der Stille im Schnee, von tollen Begegnungen – und von neuen Zielen abseits der Rumer Spitze.