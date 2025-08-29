Törggelen – ein Highlight im Genussherbst

Nach der Traubenernte beginnt das Törggelen mit der Verkostung des neuen Weins und einem deftigen Schmaus. Jungen Wein aus eigenem Anbau und eine bäuerliche Marende: Das bieten inzwischen auch Nordtiroler Winzer.

Von Elke Russ

Der traditionelle Südtiroler Brauch gehört zum Herbst wie das bunte Laub und ist ein beliebter Anlass für einen Ausflug über den Brenner. Längst hat die gesellige Schlemmerei mit Most und Wein, Jausenplatte, Gerstlsuppe, Schlutzern, Krapfen, Kescht’n und mehr aber auch diesseits der Grenze Einzug gehalten. Vom urigen Gasthaus bis zur Nobel­alm – landauf, landab finden sich in der „fünften Jahreszeit“ gehaltvolle Törggele-Menüs auf den Speisekarten.

Die Torggl, also die Weinpresse, verlieh dem Brauch seinen Namen. Und das verweist auf dessen Ursprünge: Nach der Lese gab es für die Erntehelfer eine Jause unter der Weinpresse. Zudem pilgerten dann Wirte und Städter direkt zu den Winzern, um im Presshaus den neuen Wein zu verkosten und sich von seiner Qualität zu überzeugen. Die Buschen­schanken mit (zeitweiligem) Ausschank auch als touristische Attraktion kamen erst später.

Die Renaissance des Weinbaues

Törggelen mit Wein vor Ort beim Produzenten – auch das ist nicht auf Südtirol beschränkt: Vermehrte Hitzetage bei (noch) kühlen Nächten haben in Nordtirol zu einer Renaissance des Weinanbaues geführt. Der 2011 gegründete Tiroler Weinbauverband vertritt bereits 82 Winzer in allen Bezirken, von denen 13 für den Verkauf produzieren. Das durchaus vielfältig: Die Homepage listet 13 Rebsorten auf, darunter sechs rote. Edelkastanienbäume werden ebenfalls häufiger. In Osttirol etwa, wo Sturm und Borkenkäfer riesige (Fichten-)Waldflächen vernichtet haben, setzt man neben südländischen Tannen auch vermehrt Edelkastanien, weil sie Hitze und Trockenheit wesentlich besser vertragen.

Wie einst kredenzt man in der Gutleben-Hofschank eigene Säfte und Wein mit einer bäuerlichen Marende. © Rita Falk/Tiroler Tageszeitung

Sieben Rebsorten, drei Kescht’nbäume – und die Mama aus St. Peter bei Bozen: Wenn am 5. September auf dem Gutleben-Hof in Itzlranggen die Hofschank freitags bis sonntags für die Herbstsaison öffnet, ist authentisches Törggele-Flair angesagt. Die Weinlese beginnt kommende Woche, den Anfang macht die weiße Rebsorte Solaris. „Sobald wir Traubensaft haben, gibt es auch Sturm“, berichtet Martina Gutleben, die den Hof mit ihrer Zwillingsschwester Barbara führt. Beim Törggelen in Itzlranggen wird zu hofeigenen Getränken wie Säften, Most, Sturm, Frizzante sowie Weiß- und Rotwein eine große Bauernjause mit Käse, Wurst, Aufstrichen, Rohnenpesto und selbst gebackenem Brot kredenzt. Zum Nachtisch gibt es Trauben, Äpfel und Kuchen. Nahezu alles produziert der Familienbetrieb selbst. Zugekauft werden einzig die Milchprodukte.

Kalte Speisen und nuier Wein wie einst

Dampfende Teller mit Suppen und Braten findet man hier nicht. „Geselchtes, Knödel, Krapfen – das ist mehr eine Sache der Gastro“, erläutert Gutleben. Ursprünglich war die Jause für die Erntehelfer auch kalt. Die Rückbesinnung auf frühe Tage hat in der Hofschänke zudem einen triftigen rechtlichen Grund: Hier dürfen nur Getränke aus eigener Produktion und kalte Speisen aus eigener Erzeugung oder aus dem nahen bäuerlichen Umfeld serviert werden. Also auch kein Kaffee und kein Bier, was Gutleben ihren Gästen oft noch erklären muss. Aber: „Damit ist das immer noch ein landwirtschaftlicher Betrieb, der keine Gewerbeberechtigung braucht“, betont Ulrich Zeni. Er ist Referent für Obstverarbeitung in der Tiroler Landwirtschaftskammer und betreut auch die Hofschänken.

Törggele-Tradition im Wandel: Was mit einer kalten Jause für die Helfer bei der Weinlese begann, wurde zum opulenten Mahl mit Suppe, Braten, Knödeln und mehr. © Südtirol Marketing

Die Krux mit gebratenen Kastanien

Räuchern, kochen, backen & Co.: Hitze in der Zubereitung ist kein Problem, aber serviert werden muss kalt. Deshalb gibt es keine Bratäpfel - und deshalb dürfen die Kescht’n vom eigenen Baum, deren Ernte Ende September beginnt, zwar im Hofladen verkauft, aber nicht aufgetischt werden: „Roh und kalt geht nicht. Gebraten sind sie eine warme Speise“, erklärt Zeni. Hier habe man „alle rechtlichen Winkelzüge“ versucht. „Aber was wir schon haben, sind Nüsse. Als neue Interpretation wird eine Nussschüssel serviert. Das ist heimisches Superfood!“