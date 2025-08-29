Mit 1,7 Promille
Betrunkene Mutter mit ihren Kindern im Auto gestoppt
Die Polizei hat Donnerstagabend in Wels eine betrunkene Autofahrerin mit ihren Kindern, ein und drei Jahre alt, im Wagen aus dem Verkehr gezogen. Zuvor waren bei der Polizei Anrufe über eine auffällige Pkw-Lenkerin eingegangen.
Eine Streife rückte aus, fand und stoppte das Fahrzeug. Ein Alkotest bei der 33-Jährigen ergab 1,7 Promille. Der Frau wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wurde die Kinder- und Jugendhilfe verständigt, so die Polizei Oberösterreich. (APA)