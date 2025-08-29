Start ins neue Schuljahr

Bald füllen sich die Straßen wieder mit Kindern auf dem Weg zur Schule.

ür Erstklässler ist es der erste große Schritt in die Freiheit. Sie sind jetzt „groß“, sie dürfen allein gehen. Doch was für sie ein spannendes Abenteuer ist, bedeutet für andere Verkehrsteilnehmende mehr Verantwortung. Denn die Welt der Kinder ist noch voller unentdeckter Tücken.

Der Straßenverkehr aus der Sicht des Kindes

Besonders für Schulanfänger ist die Welt ein aufregender Ort: Da vorne leuchtet ein bunter Vogel auf dem Baum und die Freunde rufen schon von der anderen Straßenseite. Für ein Kind ist der Straßenverkehr oft nur Hintergrundrauschen. Grundsätzlich nehmen Kinder den Straßenverkehr anders wahr als Erwachsene. Ihre Körpergröße schränkt das Sichtfeld erheblich ein. Zudem können sie Geschwindigkeiten und Entfernungen von Fahrzeugen nur schwer einschätzen. Ein Kind, das spontan auf die Straße tritt, weil es ein interessantes Detail entdeckt hat, stellt eine unvorhersehbare Gefahr dar. Diese unberechenbare Neugier und die noch nicht ausgereifte Fähigkeit zur Risikoeinschätzung machen Kinder besonders schutzbedürftig.

Die Verantwortung der Erwachsenen

Jeder, der jetzt zu Schulbeginn am Steuer sitzt oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, trägt eine besondere Verantwortung und sollte noch aufmerksamer unterwegs sein. Das gilt vor allem in der Nähe von Schulen, Kindergärten und auf allen Straßen, auf denen mit Kindern gerechnet werden muss. Lenker:innen sollten während der Fahrt Ablenkungen vermeiden: Nur eine Sekunde der Unaufmerksamkeit könnte eine zu viel sein. Wenn Schulkinder an einem Zebrastreifen stehen bleiben, um über die Straße zu gehen, sollten Autofahrer:innen mithilfe eines Blickkontakts den Kindern zeigen, dass sie die Situation wahrgenommen haben. Ein kurzes Nicken oder eine klare Handbewegung helfen dem Kind, die Straße sicher zu überqueren.

Sicherheit durch Sichtbarkeit: Reflektoren helfen. © OEAMTC/felizfilm

Sicherheit durch Sichtbarkeit

Wenn die Tage kürzer werden, verschwinden Kinder in der Dämmerung fast im Nichts. Eine leuchtende Schultasche, eine grelle Jacke oder Reflektoren sind einfache, aber sehr effektive Mittel, um Kinder sichtbar zu machen. Ein dunkel gekleidetes Kind wird von einem Autofahrer mit Abblendlicht erst aus einer Entfernung von ca. 30 m gesehen. Trägt dasselbe Kind Reflektoren, erkennt es der Autofahrer bereits aus einer Distanz von ca. 150 m. Ein Unterschied, der lebensrettend sein kann.

Ein sicherer Schulweg ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Es geht nicht nur darum, Regeln zu befolgen, sondern um gegenseitige Rücksichtnahme und ein Bewusstsein für die Schwächsten im Straßenverkehr.

Verkehrserziehungsprogramme des ÖAMTC mit Unterstützung von AUVA & Land Tirol „Das kleine Straßen 1x1“: Für Vorschulkinder im Kindergarten Dieses Programm wurde vom ÖAMTC gemeinsam mit Elementarpädagoginnen entwickelt. Hier wird den Vorschulkindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr vermittelt. Spielerisch und altersgerecht lernen sie die Herausforderungen ihres Schulwegs. „Blick & Klick“: Für Kinder der 1. und 2. Schulstufe Der Turnsaal wird zu einer Straße umfunktioniert und mit einem speziellen Elektroauto werden für die Kinder die verschiedenen Situationen auf der Straße nachgestellt – sowohl als Fußgänger als auch als Mitfahrende im Auto. „Hallo Auto!“: Für Kinder der 3. und 4. Schulstufe Bei diesem Programm wird die Formel: „Reaktionsweg + Bremsweg = Anhalteweg“ gemeinsam mit den Kindern erarbeitet. Sie sehen und fühlen, dass ein Auto nicht sofort stehen bleibt, wenn man auf die Bremse steigt.