Außergewöhnliche Begegnung

Applaus aus dem Meer: Seelöwe klatscht Surferin Beifall

In Watermans Bay in Australien erlebten Surferinnen eine außergewöhnliche Begegnung: Ein verspielter Seelöwe sprang durch die Wellen und schien einer Sportlerin sogar Beifall zu klatschen.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können.