Baustelle „wandert“ weiter
Weitere Sperre der Dörferstraße in Absam – was in den nächsten Wochen zu beachten ist
Die Leitungsarbeiten in diesem Bereich der Dörferstraße (Archivfoto) gehen zu Ende, dafür wird westlich davon weitergegraben. Die Ortsdurchfahrt muss somit wiederum für etwa zwei Monate gesperrt werden.
© Rita Falk
Der Ausbau der Fernwärmeleitung in Absam geht weiter – die L8 Dörferstraße ist damit auch im Herbst über Wochen hinweg für die Durchfahrt gesperrt. Die Baustelle wandert Richtung Westen.