Sturm und Salzburg mit attraktiven Gegnern in Europa League

Monte Carlo – Fußball-Meister Sturm Graz und Vizemeister Salzburg haben in der Ligaphase der Europa League höchst attraktive Lose gezogen. Die Steirer bekommen es u.a. mit Feyenoord, Nottingham, Roter Stern Belgrad mit Marko Arnautovic und den beiden Glasgow-Rivalen Celtic und Rangers zu tun. Die Bullen müssen gegen Porto, Aston Villa und Freiburg antreten. Rapid spielt in der Conference League gegen Fiorentina und muss zweimal nach Polen. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco.

Sturm, aus Topf 3 gezogen, trifft zuhause auf die Glasgow Rangers, Roter Stern Belgrad, Nottingham Forest und Brann Bergen. Auswärtsreisen stehen zu Feyenoord nach Rotterdam, zu Celtic nach Schottland, zu Midtjylland nach Dänemark und zu Panathinaikos nach Athen an. Die aus Pool 1 gezogenen Salzburger haben ebenfalls schwierige Gegner erwischt. Der heimische Ligakrösus spielt zuhause gegen Porto, Ferencvaros Budapest, Basel und die Go Ahead Eagles aus den Niederlanden. Auswärts warten Premier-League-Vertreter Aston Villa, Olympique Lyon, der SC Freiburg und Bologna.

Die acht Gegner, jeweils zwei aus den vier Töpfen, wurden wie bei der Ligaphasen-Einführung im vergangenen Jahr zufällig von einer Software ermittelt. "Losfee" Jürgen Klinsmann durfte mehrmals den Auslöser-Button drücken. Der erste Spieltag in der Europa League ist am 24./25. September.

Rapid bekommt es zuhause mit Fiorentina zu tun, vor zwei Jahren waren die Grün-Weißen gegen den Serie-A-Club knapp im Play-off zur Conference League gescheitert. Die weiteren Gegner für die Hütteldorfer sind machbarer, weitere Heimspiele stehen gegen den zypriotischen WAC-Bezwinger Omonia Nikosia und Universitatea Craiova aus Rumänien auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Peter Stöger muss zudem zweimal nach Polen zu Lech Posen und Rakow Czestochowa, außerdem geht es nach Bosnien-Herzegowina zu Zrinjski Mostar. Die erste Runde ist am 2. Oktober.