Sechs Autos in Seefeld und Igls aufgebrochen: Zwei Männer in U-Haft

Die Ermittler forschten die beiden Verdächtigen schon am Vortag aus. Am Tag der Einbrüche wurden die Männer festgenommen.

Nach mehreren Autoeinbrüchen im Bezirk Innsbruck-Land konnte die Polizei vergangene Woche zwei Verdächtige festnehmen. Der Hinweis an die Tiroler Ermittler kam vom Bundeskriminalamt: Zwei Männer – 57 und 64 Jahre alt – sollen in einem Auto mit bulgarischen Kennzeichen unterwegs sein und „Straftaten gegen fremdes Eigentum verüben“.

Verdächtige in Seefeld ausgeforscht

Konkret bestand laut Polizei der Verdacht, dass die beiden Männer Autos auf Parkplätzen aufbrechen und Wertgegenstände stehlen wollen. Am Donnerstag vergangener Woche entdeckten die Beamten des Landeskriminalamts den Pkw der Beschuldigten in Seefeld. Ganz in der Nähe konnten die Bulgaren auf dem Balkon einer Wohnung beobachtet werden.

Sechs Autos aufgebrochen

Nach intensiven Ermittlungen wurden den Verdächtigen sechs Autoeinbrüche zugeordnet. Sie sollen die Fahrzeuge am Freitag vergangener Woche auf öffentlichen Parkplätzen in Seefeld und Igls mithilfe eines „Öffnungsdrahtes“ und eines Holzkeils aufgebrochen und Bargeld gestohlen haben.