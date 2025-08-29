Kuriose Videos im Netz
Bäume statt Brände: Warum Tiroler Feuerwehren plötzlich zu Gärtnern werden
Die Mitglieder der Feuerwehr Prägraten (rechts) pflanzten ihren Baum per Hand, bei der Feuerwehr Gerlos wurde er von der Drehleiter heruntergelassen.
© FFW Gerlos/FFW Prägraten
Für gewöhnlich schaffen sie umgestürzte Bäume zur Seite, derzeit rücken viele Feuerwehren im Land auch aus, um neue zu pflanzen. Videos davon landen in den sozialen Netzwerken. Was hinter der Aktion steckt und warum es nicht nur um den Spaß an der Freude geht.