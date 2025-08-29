„Phishing-Attacke“ auf 66-Jährige in Innsbruck: Mehrere zehntausend Euro futsch

Innsbruck – Erneut wurde in Tirol eine Person Opfer eines Internetbetrugs, genauer einer sogenannten „Phishing-Attacke“. Dabei handelt es sich um eine Attacke über betrügerische Mails oder SMS, die darauf abzielen, persönliche Informationen der Empfänger zu stehlen, indem sie vorgeben, von einer vertrauenswürdigen Quelle zu stammen.

Gegen 1 Uhr in der Nacht am 27. August erhielt eine 66-jährige Frau in Innsbruck eine SMS mit einem sogenannten „Phishing-Link“. In der Nachricht wurde behauptet, dass ihre Finanz-Online-ID angeblich ablaufe und eine Verlängerung über den angegebenen Link erforderlich sei. Die Frau wurde dazu genötigt, ihre IBAN in ein Formular einzugeben.