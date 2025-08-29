Nach Murenabgängen
Baumaßnahmen für rund fünf Millionen Euro: So schützt die ÖBB die Karwendelstrecke
In der Nähe der Martinswand ging 2024 eine Mure auf die Karwendelbahn ab. Neue Schutznetze sorgen jetzt für mehr Sicherheit.
© Marie Eisele
Ab Montag ist die Karwendelbahn wieder offen für Fahrgäste. In den vergangenen Jahren kam es wiederholt zu Muren auf der Strecke. In Zukunft soll mehr Geld in den Schutz vor Naturereignissen fließen. Die Tiroler Tageszeitung hat sich zwei neue Maßnahmen vor Ort angeschaut.