Neues Buchstabier-Alphabet
Die Gräuelwörter der Nazis: Darf man „betreuen“ heute überhaupt sagen?
Wir finden eine Vielzahl NS-belasteter Wörter und Redewendungen in der heutigen Alltagssprache wie die Redewendung „Jedem das Seine“ (geht auf die lateinische Redewendung suum cuique zurück). Sie prangte am Haupttor des Konzentrationslagers Buchenwald. Betreuen war ein Wort des SS-Jargons und bedeutete, Behinderte zu ermorden.
© iStock
Darf man „entrümpeln“ und „betreuen“ eigentlich sagen? Die Nationalsozialisten haben Wörter für sich vereinnahmt, die wir heute ganz selbstverständlich benutzen. Über ihre Geschichte schreibt Matthias Heine in seinem Buch „Verbrannte Wörter“.