Die Gräuelwörter der Nazis: Darf man „betreuen“ heute überhaupt sagen?

Wir finden eine Vielzahl NS-belasteter Wörter und Redewendungen in der heutigen Alltagssprache wie die Redewendung „Jedem das Seine“ (geht auf die lateinische Redewendung suum cuique zurück). Sie prangte am Haupttor des Konzentrationslagers Buchenwald. Betreuen war ein Wort des SS-Jargons und bedeutete, Behinderte zu ermorden.

