Neues Konzept

Restaurant geschlossen: Wie es mit dem Hotel Tyrolis in Zirl weitergeht

Das Restaurant Maximilian gehörte zum Hotel Tyrolis.
© Daniel Liebl

Im „Maximilian“ bleibt die Küche kalt. Künftig will man im Beherbergungsbetrieb auf andere Angebote setzen.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561