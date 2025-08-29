Ein Todesopfer bei Attacke in Region Saporischschja

Bei "massiven" russischen Luftangriffen in der südostukrainischen Region Saporischschja ist nach Angaben der Behörden mindestens ein Mensch getötet worden. 22 weitere Menschen seien zudem verletzt worden, darunter drei Kinder, teilte der Chef der regionalen Militärverwaltung Iwan Fedorow am Samstag mit. Die russischen Angriffe mit Drohnen und Raketen hätten "Privathäuser zerstört und zahlreiche Einrichtungen beschädigt.

Darunter seien Cafés, Tankstellen und Industrie-Unternehmen", ergänzte Fedorow. Dutzende Häuser seien von der Strom- und Gasversorgung abgeschnitten. Der Gouverneur der weiter nördlich gelegenen Region Dnipropetrowsk beschuldigte Russland ebenfalls eines "massiven Angriffs" mit Raketen und Drohnen. In den Städten Dnipro und Pawlograd seien Gebäude beschädigt und durch die Angriffe in Brand gesetzt worden.

Anders als Donezk, Cherson, Luhansk, Saporischschja und die Halbinsel Krim gehört Dnipropetrowsk nicht zu den ukrainischen Regionen, die Moskau als annektiert erklärt hat. Dnipropetrowsk ist bisher auch von heftigen russischen Angriffen weitgehend verschont geblieben. In dieser Woche räumte Kiew jedoch erstmals ein, dass der russischen Armee in der Region ein Vorstoß gelungen sei. Moskau, das etwa 20 Prozent des ukrainischen Gebiets kontrolliert, hatte bereits im Juli Fortschritte in der Region Dnipropetrowsk gemeldet.

In der westlichen Region Wolhynien habe es ebenfalls einen "massiven Angriff feindlicher Drohnen" gegeben, erklärte der Chef der regionalen Militärverwaltung Iwan Rudnytski. In Kiew kam es aufgrund der Bombenangriffe zu Verspätungen im Zugverkehr, wie die ukrainische Eisenbahn mitteilte.