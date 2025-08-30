USA verhängen Sanktionen gegen Palästinenserpräsident Abbas

Die US-Regierung hat Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas wenige Wochen vor der UN-Vollversammlung in New York mit Visa-Sanktionen belegt. Aus dem US-Außenministerium wurde der Deutschen Presse-Agentur bestätigt, dass Abbas und etwa 80 weitere Repräsentanten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) von den Sanktionen betroffen seien. In ihren Fällen werden bestehende Visa widerrufen und keine neuen mehr erteilt, hieß es am Samstag (MESZ).