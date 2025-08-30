Hörl will Wolf und Bär ganzjährig bejagen

Angesichts von zuletzt vermehrten Rissen durch Wölfe und Bären in Tirol, die etwa auch Pony und Esel betrafen, will Seilbahnen-Chef sowie Ex- und "bald Wieder"-Nationalratsabgeordneter Franz Hörl (ÖVP) den Raubtieren verstärkt an den Kragen. Sämtliche Großraubtiere, also vor allem Wolf und Bär, müssten ganzjährig "bejagbar gemacht" und damit geschossen werden können, sprach sich Hörl, selbst Jäger, gegenüber der APA für Novellen der Jagdgesetze in den Bundesländern aus.

"Alle Großraubtiere gehören auf den Abschussplan", erklärte Hörl, der voraussichtlich noch diesen Herbst wieder in den Nationalrat nachrücken wird. Und seiner Ansicht nach hätten es die Bundesländer sowie der Bund bereits jetzt in der Hand, entsprechendes in die Wege zu leiten. Der "günstige Erhaltungszustand", also eine ausreichende Anzahl von Wölfen, sei bereits gegeben und sollte vom Landwirtschafts- und Umweltministerium auch "national" sowie unter Einbeziehung des alpinen Raumes gesehen und damit festgestellt werden. Hörl verwies etwa auf ein gefälltes Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Wolfsjagd in Estland vom Juni, das dem in die Karten spiele. Die Bundesländer sollten dann wiederum mit Jagdgesetz-Novellen endgültig den Weg zu einer "regulären Bejagung" freimachen - wie bei anderen Tierarten auch. Man sollte die gesetzlichen Grundlagen schaffen und für "klare Verhältnisse" sorgen, hielt der Zillertaler Hotelier, Land- und Gastwirt ein Warten auf die EU-Ebene offenbar für nicht notwendig.

Er würde jedenfalls bereits jetzt "einen Schritt weiter gehen" als es etwa die schwarz-rote Tiroler Landesregierung in Sachen Wölfe mache, so Hörl. Diese will bis zum Almsommer 2026 eine Novelle des Tiroler Jagdgesetzes in Kraft treten lassen, durch die beobachtete Risikowölfe geschossen werden können, ohne dass diese davor - wie derzeit - Tiere gerissen haben müssen. Das Tiroler "Wolfsmanagement" soll hierbei auch abseits des bisherigen Verordnungsweges gemäß der neuen EU-rechtlichen Gegebenheiten weiterentwickelt werden. Es handle sich jedenfalls um Vorhaben, die er "sehr begrüße", wie der ÖVP-Politiker Hörl betonte. Die Tiroler Verantwortlichen hatten zudem zuletzt auf ein überregionales, länderübergreifendes Wolfsmanagement für den alpinen Raum mit einer regulären Bejagung gedrängt. Der Bär war vorerst nicht angeführt worden.

Hörl attackierte die Gegner einer rigiden "Großraubtier-Politik" scharf. "Es geht nicht an, dass die zoologischen Träumereien von ein paar wild gewordenen Ideologen ganze Talschaften in Angst und Schrecken versetzen", erklärte der langjährige Mandatar. Der "große Fehler", diese Tiere zurückgeholt zu haben, müsse in ganz Europa korrigiert werden. Wenn man den "Radikalen und den zoologischen Fantasten" zuhöre, die "hinter diesen Rückholaktionen stecken", gewinne man den Eindruck, "es geht diesen Menschen eigentlich um eine Entsiedelung ganzer Regionen zu Gunsten einiger großer Raubtiere". "Dahinter steckt eine perfide Strategie, die eine Urbanisierung Europas verfolgt. Dagegen müssen und werden wir uns wehren - konsequent und mit allen Mitteln", meinte Hörl. Es handle sich um eine "ernst zu nehmende Bedrohung, eine Bedrohung und Gefährdung unserer Bewohner, Gäste, unserer Lebensart und unserer Landeskultur".

Großraubtiere hätten im "dicht besiedelten Alpenbogen" schlicht keinen Platz. Und um den "so genannten Herdenschutz" gehe es schon lange nicht mehr, dieser funktioniere ohnehin nicht.

Ins selbe Horn stieß Tirols Landesjägermeister Anton Larcher, der ebenfalls rasches Handel einforderte. Wolf und Bär würden "nicht bei Bienenstöcken, Schafen und Ziegen halt machen: Jetzt sind es Pferde und Ziegen - als nächstes werden es Haushunde und leider auch wir Menschen sein." Eine Anpassung an das menschliche Habitat gehe schnell und habituierte Bären seien "tickende Zeitbomben". Dies würden Studien aus den USA beweisen. Herdenschutzmaßnahmen mit Zäunen im Hochgebirge würden indes "das ökologische Gleichgewicht" stören und seien zudem wirtschaftlich nicht darstellbar.