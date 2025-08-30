Entwurf liegt vor
Aufreger in der Regierung: Helmpflicht für E-Bikes und E-Scooter geplant
Mit und ohne Helm – das spiegelt auch die aktuelle Diskussion wider. Das Verkehrsministerium plant jedoch eine allgemeine Helmpflicht.
Ein vorliegender Gesetzesentwurf im Verkehrsministerium über die Helmpflicht für E-Bikes und E-Scooter sorgt derzeit in der Bundesregierung für Debatten. Die SPÖ ist für eine generelle Helmpflicht, die NEOS sind dagegen. Die ÖVP will diese nur für E-Scooter.