Kommentar

Schul-Mathematik, ein Trauerspiel

Carmen Baumgartner-Pötz

Von Kreditzinsen bis zur Wahrscheinlichkeit, im Stau zu stehen: Angewandte Mathematik begegnet einem im Erwachsenenleben überall. Umso alarmierender sind die Probleme vieler Kinder mit dem Fach in der Schule.