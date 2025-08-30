Vespatreffen wieder 2026
Das Roller-Herz von Stefan Klotz blutet: Er muss das Treffen der Vespa-Piraten canceln
Beim Vespa-Treffen 2024 hatte Stefan Klotz gut lachen (l.). Heuer musste er das Treffen canceln und einen neuen Termin 2026 fixieren.
© Stefan Klotz
Sie sind die Piraten der Landstraße. Fehlende PS gleichen die Mötzer Vespa-Piraten durch Leidenschaft aus. Umso mehr schmerzt die wetterbedingte Absage des für heute Samstag geplanten Vespa-Treffens in Mötz, wie Obmann Stefan Klotz gesteht.