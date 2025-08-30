Urenkel des früheren Diktators Mussolini feierte Debüt in der Serie A

Rom ‒ Romano Floriani Mussolini, der Urenkel des früheren italienischen faschistischen Diktators Benito Mussolini, hat in der Serie A debütiert. Der Außenverteidiger des lombardischen Serie A-Aufsteigers Cremonese spielte gegen Sassuolo, das Match endete 3:2 für Mussolinis Verein. Floriani Mussolini war nach seiner Einwechslung entscheidend am Spielgeschehen. Um politische Kontroversen zu vermeiden, trug der 22-Jährige auf seinem Trikot lediglich seinen Vornamen Romano.

Nach einer erfolgreichen Saison in der Serie B bei der SS Juve Stabia war Romano Floriani Mussolini für fünf Millionen Euro zu Cremonese gewechselt. Floriani Mussolini hatte seine Karriere als Nachwuchsspieler von Lazio begonnen, der römische Club hatte ihn zum Beginn der vergangenen Saison an Juve Stabia verliehen. Seine Mutter Alessandra Mussolini war früher für die Forza Italia, die Regierungspartei des verstorbenen Expremiers Silvio Berlusconi, Mitglied des Europäischen Parlaments. Seine Tante Rachele ist Stadträtin in Rom. Seine Großtante ist die Schauspielerin Sophia Loren. (APA)