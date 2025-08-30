Flexible Betreuung

„Die Kinder sind die ersten, die einziehen“: Krippe im Raiqa Quartier öffnet

Christof Splechtna (RLB), Jaqueline Fankhauser (Wabini), Architektin Brigitte Eckelt, Landesrätin Cornelia Hagele, Vizebürgermeisterin Elli Mayr, Gabriele Kienast und Thomas Wass (RLB, v.l.) freuen sich über den Start der Kinderkrippe.
© Franz Oss Photography
Verena Langegger

Von Verena Langegger

2026 sollen die Rämlichkeiten am Gelände der Raiffeisen Landesbank Tirol bezugsfertig sein. Doch ab kommenden Montag wird erst einmal die Kinderkrippe bespielt.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561