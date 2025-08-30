Flexible Betreuung
„Die Kinder sind die ersten, die einziehen“: Krippe im Raiqa Quartier öffnet
Christof Splechtna (RLB), Jaqueline Fankhauser (Wabini), Architektin Brigitte Eckelt, Landesrätin Cornelia Hagele, Vizebürgermeisterin Elli Mayr, Gabriele Kienast und Thomas Wass (RLB, v.l.) freuen sich über den Start der Kinderkrippe.
© Franz Oss Photography
2026 sollen die Rämlichkeiten am Gelände der Raiffeisen Landesbank Tirol bezugsfertig sein. Doch ab kommenden Montag wird erst einmal die Kinderkrippe bespielt.