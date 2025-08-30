Auto raste in Frankreich in Menschenmenge: Ein Toter, fünf Verletzte

Im Norden Frankreichs ist ein Autofahrer nach einer Auseinandersetzung in einer Bar in eine Gruppe Menschen gerast. Mindestens ein Mann sei bei dem Vorfall in Evreux getötet worden, sagte der zuständige Staatsanwalt, Rémi Coutin, am Samstag. Fünf weitere Menschen wurden demnach verletzt. Zwei von ihnen schwebten in Lebensgefahr.

Ein Mann sei nach einem Streit in einer Weinbar im Zentrum der Stadt gegen 4.00 Uhr am Samstagmorgen zu seinem Auto gegangen und dann „vorsätzlich“ und mit „hoher Geschwindigkeit“ im Rückwärtsgang in die Menge vor dem Lokal gefahren, sagte Coutin. Drei Verdächtige wurden laut dem Staatsanwalt festgenommen.