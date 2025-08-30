Tirols Tennis-Ass Erler sorgt bei den US Open für die große Sensation

Großer Auftritt des Kufsteiners Alexander Erler bei den US Open in New York: Tirols Tennis-Ass schlägt zum Auftakt im Doppel die Wimbledon-Champions.

New York ‒ Mit Lokalmatador Robert Galloway an seiner Seite gelang dem Tiroler Alexander Erler in Runde eins der US Open eine dicke Überraschung. Der Kufsteiner besiegte die beiden topgesetzten Briten Julian Cash und Lloyd Glasspool mit 7:6 (6), 7:6 (4). Gegen den Weltranglisten-Ersten und -Zweiten gelang Erler/Galloway damit der größte Erfolg ihrer noch jungen Partnerschaft, die sie erst zeitgleich mit den Generali Open in Kitzbühel beim ATP-Turnier in Washington starteten. Dort zog das Duo ins Viertelfinale ein.

„Wir wissen, dass wir jeden schlagen können“, hatte Erler schon vor dem vierten Grand Slam des Jahres selbstbewusst verkündet. Nach dem Turnier in New York wollen sich die beiden zusammensetzen und über eine weitere gemeinsame Zukunft sprechen. Die scheint nun unabhängig vom weiteren Verlauf schon besiegelt zu sein.