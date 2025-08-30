Hypo Tirol Liga
Längenfelder Scheiber-Brüder machten kurzen Prozess, Götzens zeigte Riesen-Moral
Fabian Algrang (weiß) war erneut Götzens-Matchwinner. Die Längenfelder Brüder Riccardo (l.) und Claudio Scheiber netzten ebenfalls.
© Falk, SV Längenfeld
Die Hypo Tirol Liga legte am Freitagabend gleich mit fünf Spielen los. Während Längenfeld und Götzens Heimsiege feierten, bleibt der noch makellose Aufsteiger Kolsass/Weer die große Überraschung. Am Samstag steigt das Spitzenspiel zwischen Stubai und Kirchbichl.