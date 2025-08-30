Hotelier in Wattens von Unbekannten attackiert, gefesselt und ausgeraubt

Zwei Vermummte attackierten den 79-Jährigen am Freitagabend im Privatbereich des Hotels. Das Opfer wurde schwer verletzt. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Es waren brutale Szenen, die sich am späten Freitagabend in einem Hotel in Wattens abspielten: Gegen 22.15 Uhr wurde der 79-jährige Chef im Privatbereich des Betriebs von zwei Unbekannten mit Kapuzenpullovern brutal attackiert. „Es kam zu einer massiven Gewaltanwendung. Die Täter traten und schlugen auf den Mann ein“, schildert Ermittlerin Larissa Gossner vom Landeskriminalamt Tirol den Vorfall gegenüber der TT. Zudem wurde das Opfer gefesselt. „Die Täter forderten Bargeld“, so Gossner.

Larissa Gossner, LKA Tirol Die Täter traten und schlugen auf den Mann ein.

Der Hotelier kam der Forderung nach. Mit dem erbeuteten Bargeld ergriff das Duo die Flucht in unbekannte Richtung und ließ den schwer verletzten Mann zurück. Wie viel Bargeld die beiden erbeuteten, ist noch unklar.

Täter mit auffälliger Narbe

Dem gefesselten Hotelier gelang es, Hilfe zu verständigen. „Der 79-Jährige erlitt schwere Verletzungen, er wurde ins Krankenhaus gebracht“, sagt Gossner. Eine Fahndung nach dem Duo verlief bisher ergebnislos, von den beiden fehlt jede Spur. Die Polizei hofft daher auf Mithilfe aus der Bevölkerung und veröffentlichte eine Beschreibung der Täter. Einer von ihnen hat demnach eine auffällige Narbe am Mundwinkel.

Täterbeschreibung Täter 1: Männlich, Alter unbekannt, ca. 1,80 m groß, auffällige Narbe am Mundwinkel (vermutlich links), feste Statur, aber nicht dick. Trug einen schwarzen Kapuzenpullover und helle Handschuhe. Täter 2: Männlich, Alter und Größe unbekannt. Trug einen Kapuzenpullover und eine dunkle Jogginghose.